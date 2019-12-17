الرئاسة التركية: بوتين وأردوغان يبحثان هاتفيا تطورات الأحداث في ليبيا

بحث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان، في اتصال هاتفي أجري بينهما اليوم الثلاثاء، تطورات الأحداث في ليبيا وسوريا.

وأفادت الرئاسة التركية، في بيان، بأن الرئيسين ناقشا، خلال المحادثات الهاتفية، "العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية في مقدمتها تطورات الأحداث في ليبيا وسوريا".

وتأتي المكالمة على خلفية توتر بالغ في ليبيا على خلفية استمرار الأزمة في البلاد بين "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير، خليفة حفتر، وحلفائه السياسيين في مجلس النواب والحكومة الانتقالية في طبرق، من جهة، وحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا بقيادة رئيس المجلس الرئاسي، فايز السراج، المتمركزة في طرابلس.

وتشهد العاصة الليبية، منذ 4 أبريل 2019، معركة بين قوات حكومة الوفاق وجيش حفتر، الذي أطلق عملية للسيطرة على المدينة قائلا إن الغرض من هجومه تطهيرها من الإرهابيين.

وزاد التوتر حدة في ظل الدعم التركي المتزايد لحكومة السراج وخاصة بعد إبرام الطرفين، في 27 نوفمبر الماضي، مذكرتي تفاهم حول التعاون الأمني العسكري وتحديد الصلاحيات البحرية، أثارتا استياء كبيرا لدى سلطات شرق ليبيا وكذلك مصر واليونان وقبرص.

كما تجري المحادثات بين بوتين وأردوغان استمرارا للتعاون الروسي التركي بشأن تسوية الأزمة السورية، حيث يخوض الطرفان تنسيقا وثيقا حول الأوضاع في محافظة إدلب وكذلك شمال شرق البلاد، حيث أطلق الجيش التركي يوم 9 أكتوبر عملية "نبع السلم" العسكرية ضد "وحدات حماية الشعب" الكردية التي تعتبرها أنقرة إرهابية.

المصدر: وكالات