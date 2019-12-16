المتحدث باسم "الجيش الوطني الليبي": قواتنا ستدمر أي سفينة أو طائرة شحن تركية تدخل أراضينا

قال المتحدث باسم "الجيش الوطني الليبي"، اللواء أحمد المسماري، إن قوات الجيش ستدمر أي سفينة أو طائرة شحن تركية تدخل أراضي البلاد.

وفي مؤتمر صحفي، مساء اليوم الاثنين، قال المسماري إن "الجيش الوطني" يرصد الأسلحة التي تزود بها تركيا "المليشيات" في مدينة مصراتة، في إشارة إلى قوات تدعم حكومة الوفاق.

وتابع أن "الجيش الوطني" الذي يخوض حاليا المعركة على العاصمة الليبية طرابلس، تحت قيادة المشير خليفة حفتر، استهدف "مواقع المليشيات ومواقع تخزين الأسلحة التركية في مصراتة".

وقال المسماري: "لن نسمح بأي وجود تركي على الأراضي الليبية"، معتبرا أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، "يسير في الطريق الخطأ عبر استثماراته في ليبيا". كما اتهم الناطق باسم قوات حفتر أردوغان بالسعي إلى "تحويل ليبيا إلى قاعدة للإرهاب من أجل استهداف دول الجوار".

يتبع..