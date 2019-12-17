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روسيا ترسل 100 ألف طن من الحبوب إلى سوريا

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روسيا ترسل 100 ألف طن من الحبوب إلى سوريا
Sputnik
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أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف، بأن روسيا ستخصص 100 ألف طن من الحبوب لسوريا كمساعدات إنسانية، وستبدأ عمليات التسليم قبل نهاية ديسمبر وتستمر حتى الربع الثاني من 2020.

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وقال بوريسوف، خلال لقائه مع الرئيس السوري بشار الأسد، في دمشق اليوم الثلاثاء: "السيد الرئيس، يجب أن أبلغكم بأن الحكومة الروسية قررت تخصيص 100 ألف طن من المساعدات الإنسانية - الحبوب للشعب السوري"​​​.

واعلن أن الشحنات الأولى لهذه الحبوب ستبدأ في نهاية ديسمبر الجاري، وستكتمل في موعد لا يتجاوز الربع الثاني من العام المقبل.

ووصل نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف، أمس الاثنين، إلى سوريا، لإجراء محادثات مع قيادتها ومناقشة موضوع ميناء طرطوس وتصدير المنتجات الزراعية السورية إلى روسيا.

المصدر: إنترفاكس

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