نائب رئيس وزراء روسيا في دمشق للقاء الأسد وبحث مسألة طرطوس

وصل يوري بوريسوف، نائب رئيس الوزراء الروسي، اليوم الاثنين، إلى سوريا، لإجراء محادثات مع رئيسها، بشار الأسد، ومناقشة موضوع ميناء طرطوس وتصدير المنتجات الزراعية السورية إلى روسيا.

وأفاد مكتب نائب رئيس الوزراء الروسي، في بيان، بأن "الزيارة تأتي قبيل جلسة للجنة الحكومية الثنائية"، مضيفا أن من المقرر "بحث مسائل التعاون التجاري الاقتصادي" بين البلدين.

وأوضح البيان أن أجندة المحادثات تشمل "عمل ميناء طرطوس المستأجر من قبل روسيا، وخيارات الامتيازات الجمركية لتصدير المنتجات الزراعية السورية إلى روسيا، بينها الحمضيات والزيتون وزيت الزيتون"، إضافة إلى صادرات القمح الروسي إلى سوريا بما في ذلك عبر قناة المساعدات الإنسانية.

وأشار مكتب بوريسوف إلى أنه سيعقد في دمشق لقاءات مع الأسد وكذلك وزير شؤون الرئاسة السورية، منصور عزام، ووزير الخارجية السوري، وليد المعلم.

وأوضح أن جلسة اللجنة الحكومية الثنائية بين روسيا وسوريا من المقرر أن تنعقد حتى أواخر عام 2019 الحالي.

ووقعت روسيا وسوريا في 2017 اتفاقا حول نشر نقطة إمداد مادي تقني للقوات البحرية الروسية في ميناء طرطوس لمدة 49 عاما.

المصدر: وكالات