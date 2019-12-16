مجهولون يلقون جثة رجل أمام مستشفى سعودي ويلوذون بالفرار

أقدم مجهولون على إلقاء جثة رجل متوفى أمام بوابة أحد مستشفيات السعودية ولاذوا بالفرار من موقع الحادث.

وأفادت صحيفة "سبق" السعودية، يوم الاثنين، بأن الجهات الأمنية في منطقة حائل تبحث عن 4 أشخاص، أنزلوا مسنا متوفى أمام بوابة مستشفى الملك خالد بحائل، فجر اليوم.

‏وأوضحت الصحيفة أن الأشخاص الـ 4، الذين كانوا يستقلون سيارة صغيرة، دخلوا المستشفى، فأنزلوا شخصا وتركوه خارج بوابة الطوارئ، ثم لاذوا بالفرار إلى جهة غير معلومة.

وبعد مباشرة الطاقم الطبي فحص الشخص، تبين أنه مسن واتضح أنه توفي قبل وصوله إلى المستشفى بنحو 7 ساعات.

ورصد مراجعون للمستشفى السيارة وتعرفوا على بيانات لوحاتها ونوعها وعدد الأشخاص بها، وتم إبلاغ الجهات الأمنية، التي بدأت في البحث عن مالك السيارة، فيما تم إيداع جثمان المسن ثلاجة الموتى، حتى القبض على الأشخاص، ومعرفة أسباب رميهم المسن أمام أبواب الطوارئ وعلاقتهم به وسبب الوفاة واكتمال التحقيق.

المصدر: سبق