أعلن رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، في حديث خاص لـ RT، عن مقتل ضباط أتراك في أراضي ليبيا، فيما قال إن قطر تدفع ثمن المعدات العسكرية التركية التي تصل إلى بلاده.

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وقال صالح، خلال المقابلة التي أجريت اليوم الاثنين في القاهرة، إن "ليبيا منقسمة"، معتبرا أن حكومة الوفاق الوطني الليبية بقيادة رئيس المجلس الرئاسي، فايز السراج، ضعيفة، وأشار إلى أنه "استنجد بالأتراك بعد أن ضاق الخناق عليه".

وأعرب صالح عن رأيه أن الاتفاقات بين تركيا وحكومة السراج "قائمة على الابتزاز"، واصفا مذكرة التفاهم البحرية بين الطرفين بـ "عقد الإذعان".

واتهم رئيس مجلس النواب الليبي السلطات التركية بنقل عسكريين وأسلحة إلى بلاده، وأوضح أن "هناك مدرعات وطائرات تركية في ليبيا تم تدميرها"، كما ذكر أن ثمة "ضباطا أتراكا قتلوا" هناك.

كما جدد صالح اتهامه لقطر بالتدخل في شؤون ليبيا، قائلا إن الحكومة القطرية "تدفع أثمان معدات عسكرية تركية تصل إلى ليبيا".

ويزور صالح مصر قادما من اليونان في إطار جولة تهدف إلى حشد دعم دولي لمجلس النواب الليبي والحكومة المؤقتة التابعة له بزعامة عبد الله الثني، والتي يدعمها "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير، خليفة حفتر، لمواجهة التعاون المتزايد بين حكومة الوفاق الوطني المنافسة والمتمركزة في طرابلس من جهة وتركيا من جهة أخرى، خاصة في ظل إبرامهما يوم 27 نوفمبر الماضي مذكرة تفاهم حول تحديد الصلاحيات البحرية عارضتها بشدة سلطات شرق ليبيا والقاهرة وأثينا ونيقوسيا.

ويتهم "الجيش الوطني الليبي"، الذي يشن منذ 4 أبريل هجوما واسعا للسيطرة على طرابلس، وحلفاؤه السياسين، كلا من تركيا وقطر، المتحالفتين مع حكومة الوفاق، بـ "دعم الإرهاب" في ليبيا وإرسال أسلحة وقوات إلى البلاد، بينما توجه السلطات في طرابلس اتهامات مماثلة لمصر والإمارات وفرنسا، التي تؤيد قوات حفتر.

المصدر: RT