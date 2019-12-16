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دمشق تستقبل أول مجموعة من الزوار الإيرانيين منذ بداية الأزمة السورية

أخبار العالم العربي

دمشق تستقبل أول مجموعة من الزوار الإيرانيين منذ بداية الأزمة السورية
وكالة فارس
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أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن أول قافلة زوار من الجمهورية الإسلامية منذ بدء الأزمة السورية، وصلت دمشق الأسبوع الماضي.

وأكدت وكالة "فارس" الإيرانية شبه الرسمية، اليوم الاثنين، أن منظمة الحج والزيارة الإيرانية استأنفت بالفعل تسيير قوافل الزوار إلى سوريا، إذ غادرت القافلة الأولى منذ نحو ثماني سنوات مطار الإمام الخميني الدولي في طهران متوجهة إلى دمشق.

دمشق تستقبل أول مجموعة من الزوار الإيرانيين منذ بداية الأزمة السورية
وكالة فارس

دمشق تستقبل أول مجموعة من الزوار الإيرانيين منذ بداية الأزمة السورية
وكالة فارس

وأعلنت السلطات الإيرانية عن قرارها استئناف تسيير قوافل الزوار إلى سوريا أوائل الشهر الجاري.

المصدر: فارس

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