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مصر تخرج من ترتيب الدول العشر الأولى المتأثرة بالإرهاب

أخبار العالم العربي

مصر تخرج من ترتيب الدول العشر الأولى المتأثرة بالإرهاب
Reuters
الجيش المصري
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نجحت مصر في الخروج من الترتيب السنوي للدول الأكثر تأثرا بالإرهاب في العالم.

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وأظهر تقرير مؤشر الإرهاب العالمي خروج مصر من قائمة الدول العشر الأكثر تأثرا بالإرهاب، حيث جاءت في المرتبة الـ 11 لعام 2018، بينما كانت في التاسعة عام 2017.

وقال التقرير الصادر عن مركز "السلام والاقتصاد" العالمي للدراسات، إن الدولة المصرية في عام 2018 شهدت تقدما ملحوظا في مكافحة الإرهاب طبقا للمؤشر، إذ خرجت من نطاق أكثر 10 دول متأثرة بالنشاط الإرهابي.

وأرجع المؤشر انخفاض معدلات القتلى في مصر جراء الحوادث الإرهابية إلى جهود الجيش المصري في مواجهة هذه الظاهرة، إذ نجحت الأجهزة الأمنية في خفض الضحايا خلال العام الماضي بنسبة وصلت إلى 90% مقارنة بعام 2017.

القاهرة - ناصر حاتم

المصدر: RT

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