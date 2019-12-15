"الإفتاء المصرية" تحذر من تطبيق بديل يستخدمه عناصر تنظيم "داعش"

أصدر مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية بيانا، تناول فيه بالرصد والتحليل تطبيقا حديثا يستخدمه المتعاطفون مع تنظيم "داعش".

وأفاد المرصد بأن التنظيمات المتطرفة والإرهابية تسعى للاستفادة من تطبيق "BCM" الذي أصدره التنظيم لمتابعيه ومناصريه، بهدف الترويج للأفكار والاستقطاب.

وأضاف المرصد أن التطبيق الجديد ظهر بعد أيام من نجاح أكبر حملة إلكترونية ضد التنظيم منذ عام 2015، والتي أدت إلى إغلاق نحو 26 ألف حساب ومنصة على مختلف صفحات التواصل الاجتماعي.

ولفت المرصد إلى أن التطبيق الجديد يضمن السرية التامة للمستخدمين ويضع الكثير من الاحتياطات أمام محاولات الاختراق المتوقع حدوثها من قِبل العديد من الأجهزة الأمنية، كما يؤمن لعناصر التنظيم التواصل الآمن وعدم القدرة على التتبع، إضافة إلى أن له القدرة على تخزين مقاطع الفيديو ونقل المعلومات المشفرة في أي مكان بالعالم، وقد تمكن تنظيم "داعش" من إتاحته عبر متجر "غوغل بلاي" و"متجر آبل".

وذكر المرصد في بيانه أن التنظيم يعمل على تطوير البرنامج بالشكل الذي يتيح له القدرة على إرسال كل البيانات الخاصة به إلى متابعيه ومناصريه عبر هذا التطبيق.

وأنشأ التنظيم منذ الأسبوع الماضي وحتى الآن نحو 10 قنوات وصفحات عبر هذا التطبيق، بعضها يضم ما يفوق 100 متابع وفقا لما أشارت إليه تقارير إعلامية، فضلا عن أن التطبيق يتيح إمكانية جمع الأموال عبر عملة "البتكوين" الرقمية.

ناصر حاتم – القاهرة

المصدر: RT