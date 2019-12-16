وجه العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، بدمج مديريتي الدرك والدفاع المدني ضمن مديرية الأمن العام.

وبعث الملك عبد الله الثاني، اليوم الاثنين، رسالة إلى رئيس الوزراء، عمر الرزاز، وجه من خلالها الحكومة بالسير الفوري في دمج المديرية العامة لقوات الدرك والمديرية العامة للدفاع المدني ضمن مديرية الأمن العام، و"إنجاز الإجراءات التشريعية والإدارية اللازمة لذلك، وبشكل يضمن تعميق التنسيق الأمني المحترف وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن، والتوفير على الموازنة العامة".

كما وجه بتعيين مدير لهذه المديرية يتولى إنجاز عملية الدمج هذه، وإتمامها بنجاح، وتوفير كل الأسباب وتهيئة جميع الإمكانات اللازمة له لإنجاز هذه المهمة بسرعة وسلاسة وكفاءة ونجاح، ما يجعلها مثالا يحتذى في الدمج الكفؤ للمؤسسات والهيئات.

المصدر: بترا