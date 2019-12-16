أعلنت الإعلامية الكويتية، فجر السعيد، خروج سوزان مبارك، زوجة الرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك، من المستشفى.

خروج الهانم #سوزان_مبارك من المستشفى بالسلامه 🙏🏻 — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) December 15, 2019

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وقالت السعيد عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "خروج الهانم سوزان مبارك من المستشفى بالسلامة".

وكان علاء مبارك قد نفى عبر صفحته الرسمية بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" منذ أسابيع ما تردد حول وفاة والدته، مطالبا بالدعاء لها بالشفاء.

وقال علاء مبارك: "نشكر كل من سأل للاطمئنان على صحة والدتي، وندعو الله أن يتم شفائها على خير، وأن تعود إلى بيتها في القريب العاجل".

المصدر: RT