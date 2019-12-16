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السيسي يعد المصريين بجيل جديد من الجامعات

أخبار العالم العربي

السيسي يعد المصريين بجيل جديد من الجامعات
Reuters
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
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قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن بلاده بحاجة إلى إدخال العلوم الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي، في الجامعات الموجودة بمصر.

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وأضاف السيسي، خلال جلسة "الذكاء الاصطناعي والبشر: من المتحكم"، ضمن فعاليات منتدى شباب العالم 2019: "بوعد المصريين والدول الإفريقية التي ترغب في التواجد معنا، سنفتتح جيل جديد من الجامعات خلال العام الدراسي القادم، فيها كل العلوم التي تتحدثون عنها، كل العلوم".

وتابع الرئيس السيسي: "أطمئن نفسي والمصريين وشعوبنا المحيطة بينا ونرحب بيهم، مش بس هنفتتح هذا الجيل من الجامعات اللي فيه أحدث العلوم اللي موجودة في الدنيا، كمان حريصين على التوأمة مع أفضل الجامعات الموجودة في العالم".

وانطلقت مساء السبت الماضي، الدورة الثالثة من منتدى شباب العالم، بمدينة شرم الشيخ، بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة 8000 شاب من مختلف أنحاء العالم.

المصدر: مصراوي

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