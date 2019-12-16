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طرد رئيس وزراء لبناني سابق من قاعة احتفالات في الجامعة الأمريكية ببيروت (فيديو)

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طرد رئيس وزراء لبناني سابق من قاعة احتفالات في الجامعة الأمريكية ببيروت (فيديو)
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تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة طرد رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق، فؤاد السنيورة، من قاعة الاحتفالات في الجامعة الأمريكية ببيروت.

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واحتج الحاضرون على حضور السنيورة إلى الحفل أمس الأحد، حيث طالبوا بخروجه، وذلك من خلال ترديد شعارات وهتافات مختلفة أبرزها "برا برا برا سنيورة اطلع برا" و"ثورة ثورة ثورة".

وعلى الأثر، غادر السنيورة القاعة.

المصدر: وكالات 

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