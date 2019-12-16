طرد رئيس وزراء لبناني سابق من قاعة احتفالات في الجامعة الأمريكية ببيروت (فيديو)

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة طرد رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق، فؤاد السنيورة، من قاعة الاحتفالات في الجامعة الأمريكية ببيروت.

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واحتج الحاضرون على حضور السنيورة إلى الحفل أمس الأحد، حيث طالبوا بخروجه، وذلك من خلال ترديد شعارات وهتافات مختلفة أبرزها "برا برا برا سنيورة اطلع برا" و"ثورة ثورة ثورة".

وعلى الأثر، غادر السنيورة القاعة.

طرد فؤاد السنيورة....



قبل انطلاق حفل موسيقي في قاعة Assembly Hall - الجامعة الأميركية، وعند حضور فؤاد السنيورة الى الحفل، قام الحاضرين بهتاف:" برا برا برا سنيورة طلاع برا" و "ثورة ثورة ثورة".#لبنان_ينتفض✊#كلن_يعني_كلن مورطين#تسقط_سلطة_القمع والنهب pic.twitter.com/0xKZdIa4Rj — lucien bourjeily (@lucienbourjeily) 15 декабря 2019 г.

فؤاد السنيورة يُطرد من قبل طلّاب الAUB من حفلة ل guy manoukian ✌🏼 هيدا الجيل ما حدا بيقدر عليه #لبنان_ينتفضpic.twitter.com/JHbZY2m81l — Nasser Fakih (@fakihn) 15 декабря 2019 г.

المصدر: وكالات