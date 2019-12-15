مجهولون يحرقون مكتبين لـ "تيار الحريري" و"التيار العوني" شمال لبنان (صور)

أقدم مجهولون، ليلة الأحد، على حرق مكتب تابع لـ "التيار الوطني الحر" وآخر يعود لـ "تيار المستقبل" في عكار شمال لبنان.

وبحسب "الوكالة الوطنية للإعلام"، فقد دخل مجهولون ليل الأحد إلى المكتب الرئيس لـ "تيار المستقبل" في بلدة خريبة الجندي، بعد كسر زجاج أحد الأبواب الخلفية، وأشعلوا النار في القاعة الرئيسة للمركز.

احراق مكتب "تيار المستقبل" في عكار ورمي قنابل مولوتوف

اقدم مجهولون صباح اليوم الأحد على حرق مكتب لـ"تيار المستقبل" في خريبة الجندي في عكار بعد القاء قنابل المولوتوف الحارقة على المبنى pic.twitter.com/smXjta5e0L — Batoul kanjo (@Batoul23859110) 15 декабря 2019 г.

وسبق ذلك في الليلة نفسها فعل مماثل طال مكتبا لـ"التيار الوطني الحر" في "جديدة الجومة" في عكار، إذ أقدم مجهولون على كسر الباب الزجاجي الخارجي وإضرام النار في المكتب، وفروا الى جهة مجهولة.

وحضرت على الفور عناصر من القوى الأمنية وباشرت التحقيق لكشف هوية الفاعلين في الحادثين.

عند الثالثة فجر اليوم، أقدم مجهولون على إحراق مكتب التيار الوطني الحر، هيئة الجديدة-عكار وقد شوهدت النيران تلتهب وفرّ المجهولون الى جهة مجهولة pic.twitter.com/Vt8TygtnNL — Batoul kanjo (@Batoul23859110) 15 декабря 2019 г.

بدوره، دان كل من المكتب الإعلامي في "التيار الوطني الحر" ونظيره في "تيار المستقبل" ما حصل، وطالبا الأجهزة الامنية بالتحقيق، تمهيدا لمعاقبة الفاعلين وفق القانون، ولضمان عدم تكرار مثل هذه الأعمال.

المصدر: وكالات