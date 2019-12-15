 
مباشر

مجهولون يحرقون مكتبين لـ "تيار الحريري" و"التيار العوني" شمال لبنان (صور)

أخبار العالم العربي

مجهولون يحرقون مكتبين لـ
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mwfe

أقدم مجهولون، ليلة الأحد، على حرق مكتب تابع لـ "التيار الوطني الحر" وآخر يعود لـ "تيار المستقبل" في عكار شمال لبنان.

وبحسب "الوكالة الوطنية للإعلام"، فقد دخل مجهولون ليل الأحد إلى المكتب الرئيس لـ "تيار المستقبل" في بلدة خريبة الجندي، بعد كسر زجاج أحد الأبواب الخلفية، وأشعلوا النار في القاعة الرئيسة للمركز.

وسبق ذلك في الليلة نفسها فعل مماثل طال مكتبا لـ"التيار الوطني الحر" في "جديدة الجومة" في عكار، إذ أقدم مجهولون على كسر الباب الزجاجي الخارجي وإضرام النار في المكتب، وفروا الى جهة مجهولة.

وحضرت على الفور عناصر من القوى الأمنية وباشرت التحقيق لكشف هوية الفاعلين في الحادثين.

بدوره، دان كل من المكتب الإعلامي في "التيار الوطني الحر" ونظيره في "تيار المستقبل" ما حصل، وطالبا الأجهزة الامنية بالتحقيق، تمهيدا لمعاقبة الفاعلين وفق القانون، ولضمان عدم تكرار مثل هذه الأعمال.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

أردوغان يزور الشيف الشهير بوراك في مطعمه