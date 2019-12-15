أردوغان: الولايات المتحدة وروسيا لم تتمكنا من إخراج الوحدات الكردية من شمال شرق سوريا

اعتبر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن الولايات المتحدة وروسيا لم تتمكنا من سحب "وحدات حماية الشعب" الكردية من شمال شرق سوريا.

إقرأ المزيد

وقال أردوغان، في مقابلة مع قناة "A Haber" التركية، اليوم الأحد: "الولايات المتحدة وروسيا لم تحققا نجاحا في إخراج التنظيمات الإرهابية من المنطقة. لكن تركيا عازمة كل العزم على مكافحة الإرهاب".

وأشار أردوغان إلى أن "الإرهابيين لا يزالون موجودين في منبج"، مضيفا أن "القبائل المحلية تطلب مساعدة من تركيا في التخلص منهم".

وأطلقت تركيا بالتعاون مع تنظيم "الجيش الوطني السوري"، يوم 9 أكتوبر الماضي، عملية "نبع السلام" العسكرية شمال شرق سوريا "لتطهير هذه الأراضي من الإرهابيين" في إشارة إلى "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة ذراعا لـ "حزب العمال الكردستاني" وتنشط ضمن "قوات سوريا الديمقراطية" التي دعمتها واشنطن في إطار حملة محاربة "داعش".

ويسود حاليا هدوء نسبي في المنطقة، بعد توصل تركيا إلى اتفاقين منفصلين مع الولايات المتحدة وروسيا، يومي 17 و22 أكتوبر، ينص الأول على سحب الوحدات الكردية من منطقة عملية "نبع السلام" فيما يقضي الثاني بخروجها من الحدود السورية التركية إلى عمق 30 كيلومترا جنوبا.

لكن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، سبق أن قال إن المعلومات المتوفرة لدى تركيا تشير إلى بقاء بعض عناصر "وحدات حماية الشعب" في المنطقة المحددة، مهددا باستئناف العملية العسكرية التركية في حال تنفيذ المسلحين الأكراد أي هجمات من هذه الأراضي أو أي مكان آخر.

المصدر: وكالات