ليبيا.. طرابلس تسقط تهمة عن رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية السابق في "قضية بوسليم" (فيديو)

قضت الدائرة التاسعة بمحكمة استئناف طرابلس، اليوم الأحد، بإسقاط التهمة عن المدانين في "قضية سجن بوسليم"، لانقضاء مدة الخصومة.

ونص منطوق الحكم الذي صدر غيابيا وحضوريا، على سقوط الجريمة عن المتهمين المسندة إليهم بمضي المدة، بناء على ما نصت عليه القوانين المتعلقة بالإجراءات الجنائية وقانون العقوبات العام.

وكان من بين المتهمين في هذه القضية عبد الله السنوسي، رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية في عهد الرئيس الليبي الراحل العقيد معمر القذافي، ورئيس جهاز الأمن الداخلي عبد الله منصور.

وكان القاضي قد أجل النطق بالحكم في "قضية مذبحة سجن بوسليم" إلى الخامس عشر من شهر ديسمبر المقبل.

وكانت تلك المرة 21 التي تؤجل فيها محكمة استئناف طرابلس النطق بالحكم في قضية قتل نحو 1200 سجين في بوسليم، التي تتهم بالوقوف وراءها قيادات النظام السابق على رأسها مدير الاستخبارات في عهد القذافي عبد الله السنوسي والذي شهدت الجلسة الثالثة عشرة للقضية مطلع يناير الماضي، مثوله لأول مرة أمام المحكمة.

وتعد حادثة سجن بوسليم القضية الأبرز التي ساهمت في اندلاع شرارة الاحتجاجات ضد حكم معمر القذافي، وتعود الواقعة ليونيو عام 1996 عندما قتل العدد المذكور داخل بوسليم، وتكتم النظام آنذاك على الحادثة قبل أن يعترف بتنفيذه للجريمة بعد ضغط دولي ومحلي.

المصدر: وسائل إعلام ليبية