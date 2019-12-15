تواصل الاحتجاجات وسط بيروت (فيديو)

واصل اللبنانيون، اليوم الأحد، التظاهر وسط العاصمة بيروت، احتجاجا على تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد ونظام المحاصصة الطائفية.

وخرج آلاف اللبنانيين إلى شوارع بيروت وسط إجراءات أمنية مشددة، وسط تقارير عن اشتباكات صباح الأحد بين المحتجين وقوات الأمن في ساحة البرلمان أسفرت عن سقوط جرحى.

وفي غضون ذلك، تجول المدير العام لقوى الأمن الداخلي، اللواء عماد عثمان، الأحد، وسط العاصمة، حيث تحدث إلى المتظاهرين، داعيا إياهم إلى الحفاظ على سلمية المظاهرات.

وأكد عثمان على ضرورة إجراء تحقيقات في الحوادث التي وقعت ليلة الأحد، قائلا إن "التصرف بعنف يؤدي الى العنف".

ويشهد لبنان مظاهرات واسعة غير مسبوقة تعم البلاد منذ 17 أكتوبر الماضي، ضد السياسات الاقتصادية للسلطات، دفعت رئيس الوزراء، سعد الحريري، يوم 29 أكتوبر، لتقديم استقالته.

وقال الحريري إن قرار استقالته جاء استجابة لمطالب المحتجين الذين تظاهروا في مناطق متفرقة من لبنان، مطالبين بإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة وإلغاء نظام المحاصصة الطائفية وإخراج البلاد من الأزمة الاقتصادية الطاحنة.

المصدر: RT