ضاحي خلفان يكشف حقيقة تغريدة مسيئة للشعب السعودي

نشر نائب رئيس شرطة دبي، ضاحي خلفان، على "تويتر"، تعليقا يتناول فيه تداول تغريدة منسوبة له، اعتبرت مهينة للشعب السعودي.

ونشر خلفان على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، صورة لتلك التغريدة التي تنص على أن السعوديين "شعب فاشل لا يستطيع صناعة فرشاة أسنان"، وكتب: "فقط للعلم هذه ليست تغريدة لي... الشعب السعودي في القلب والعين وفي الفؤاد وإخوان نورة معروف عنهم الذكاء والفطنة... كيف لا وهم أصل العرب".

فقط للعلم هذه ليست تغريدة لي...الشعب السعودي في القلب والعين وفي الفؤاد واخوان نورة معروف عنهم الذكاء والفطنة ...كيف لا وهم أصل العرب...

👇 pic.twitter.com/wGBTGuyedE — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) December 14, 2019

وألقى خلفان اللوم في نشر تلك التغريدة على الذين وصفهم بـ "حشد عزمي بشارة"، متهما إياهم بمحاولة "الزج باسمه مع من يعزون عليه".

الله يغربل حشد عزمي بشارة يعني ما يريد الا أن يزج بأسمي مع من يعزون علي..حسبنا الله ونعم الوكيل على من غرد بها...إن الذين يؤذون المؤمنين والمومنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) December 14, 2019

ووصف خلفان ما حصل بأنه "سخافات جماعية لن تنتهي"، وأشار إلى "حملات حاقدة" تستهدف ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد وولي عهد السعودية محمد بن سلمان، مشددا على أن من يقفون وراءها هم الذين "هزمهم الشيخ محمد بن زايد في شتى الميادين".

المصدر: RT