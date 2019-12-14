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ضاحي خلفان يكشف حقيقة تغريدة مسيئة للشعب السعودي

أخبار العالم العربي

ضاحي خلفان يكشف حقيقة تغريدة مسيئة للشعب السعودي
Reuters Ahmed Jadallah REUTERS 4
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نشر نائب رئيس شرطة دبي، ضاحي خلفان، على "تويتر"، تعليقا يتناول فيه تداول تغريدة منسوبة له، اعتبرت مهينة للشعب السعودي.

ونشر خلفان على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، صورة لتلك التغريدة التي تنص على أن السعوديين "شعب فاشل لا يستطيع صناعة فرشاة أسنان"، وكتب: "فقط للعلم هذه ليست تغريدة لي... الشعب السعودي في القلب والعين وفي الفؤاد وإخوان نورة معروف عنهم الذكاء والفطنة... كيف لا وهم أصل العرب".

وألقى خلفان اللوم في نشر تلك التغريدة على الذين وصفهم بـ "حشد عزمي بشارة"، متهما إياهم بمحاولة "الزج باسمه مع من يعزون عليه".

ووصف خلفان ما حصل بأنه "سخافات جماعية لن تنتهي"، وأشار إلى "حملات حاقدة" تستهدف ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد وولي عهد السعودية محمد بن سلمان، مشددا على أن من يقفون وراءها هم الذين "هزمهم الشيخ محمد بن زايد في شتى الميادين".

المصدر: RT

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