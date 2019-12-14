برلماني أردني يدعو لإلغاء اتفاقية الغاز "الخاسرة" مع إسرائيل

دعا رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأردني، رائد الخزاعلة، لإلغاء اتفاقية الغاز مع إسرائيل، واصفا إياها بـ "الصفقة الخاسرة" التي يجب أن يحاسب كل من وقع عليها.

وقال الخزاعلة في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "أنا لست مع اتفاقية الغاز من كل النواحي، سواء السياسية أو الاقتصادية، هي صفقة خاسرة ويجب أن يحاسب كل من وقع على هذه الاتفاقية، لأنها حتى من الناحية الاقتصادية، هي صفقة خاسرة والذي وقعها إما فاسد أو عديم خبرة"​​​.

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وتساءل الخزاعلة: "كيف أوقع الاتفاقية وأنا لدي أكثر من بديل، ولا أحصل وفق هذه الاتفاقية على سعر تفضيلي، هذه خطوة ليست صحيحة أبدا".

ويعتبر الخزاعلة أن ورقة الضغط الأولى والأهم لدى الأردن في حال احتدت الأمور أكثر مع إسرائيل، هي أن "يتوحد الشعب الأردني مع القيادة بالطرح، فنكون قد حققنا من قوتنا ما يقارب 80 بالمئة، هذه ورقة القوة الأولى".

وأكد رئيس اللجنة البرلمانية أن هناك أوراق قوة أخرى بيد الأردن وهي "ضعف الكيان الصهيوني اليوم، فهو يمر بأسوأ حالاته عبر التاريخ، ولم يكن في مثل هذه الحال من قبل".

وأفاد الخزاعلة بأن "إسرائيل ومنذ سبع أو ثماني شهور غير قادرة على تشكيل حكومة، وهنالك فجوة مهولة"، مشيرا إلى أنه "في السابق كل الأطراف متفقة على احتلال فلسطين، واليوم هنالك أصوات تقول لا".

واعتبر رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأردني هذه العوامل "نقاط قوة"، متابعا: "لو كان لدينا إعلام لديه ضمير عربي ستكون النشرة الأولى في أخبارنا تتضمن موضوع الضعف والتراجع الإسرائيلي بدلا عن أن نكشف عورات بعضنا البعض".

المصدر: سبوتنيك