كشف مدير عام شركة الكهرباء الوطنية الأردنية، أمجد الرواشدة، عن حصول الأردن على تعويض من مصر، بسبب انقطاع الغاز المصري المصدر.

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وأوضح الرواشدة في تصريحات له أن الشركة مرت بتحديات فنية ومالية كبيرة خلال فترات انقطاع تزويد الغاز المصري، وحصلت الشركة على تعويض كمي من مصر على فترة 15 سنة قادمة بسبب توقف ضخ الغاز المصري.

وقد استأنفت مصر تصدير الغاز الطبيعي إلى الأردن، العام الماضي، وذلك في ضوء زيادة معدلات إنتاجها من الغاز بعد وضع عدد من الحقول قيد الخدمة والوصول إلى الاكتفاء الذاتي.

ووقع الأردن ومصر في أغسطس قبل الماضي على تعديل اتفاقات بيع وشراء الغاز الطبيعي، لتستورد عمان بموجب ذلك نحو 10% من احتياجاتها من الغاز لتوليد الكهرباء في 2019.

وتعرض الخط الذي يزود الأردن وإسرائيل بالغاز من مصر إلى عمليات تفجير زادت عن 30 مرة، بداية من فبراير 2011 وحتى عام 2015.

وكانت مصر تزود الأردن بنحو 250 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا منذ عام 2004. وبحسب بيانات رسمية أردنية فقد وصلت تكلفة انقطاع الغاز المصري عن الأردن بنحو 6 مليارات دولار، وذلك بسبب التحول لاستخدام الوقود الثقيل والديزل لتوليد الكهرباء.

المصدر: وكالات