تركيا تتوقع عقد قمة ثنائية مع روسيا حول سوريا في شهر فبراير

قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، إنه من المتوقع عقد قمة تركية – روسية حول سوريا في شهر فبراير القادم.

وقال وزير الخارجية التركي، على هامش منتدى الدوحة، في تصريح صحفي اليوم السبت: "سوف نعقد قمة حول سوريا بمشاركة قادة دول ألمانيا، وفرنسا، والمملكة المتحدة، وسننظم بشكل منفصل قمة ثنائية مع روسيا"​​​.

وأجرى أمس الجمعة وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ونظيره التركي، محادثات هاتفية بحثا فيها تطورات الأوضاع في سوريا.

وأوضحت الخارجية الروسية، في بيان، بأن المكالمة جاءت استمرارا للاتصال الهاتفي بين الرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين، والتركي، رجب طيب أردوغان، يوم 11 ديسمبر.

المصدر: RT