الكرملين: بوتين وأردوغان بحثا هاتفيا الأوضاع في سوريا وليبيا

أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، بحثا هاتفيا الوضع في سوريا وليبيا.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن بيسكوف قوله، إن الرئيسين بحثا الوضع في سوريا وليبيا، لافتة إلى أن الكرملين سيعلن عن تفاصيل المحادثة في وقت لاحق.

وسبق للرئاسة التركية وذكرت، أن بوتين وأردوغان ناقشا سوريا في المقام الأول، والعلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية.

وكان أردوغان قد أعلن نيته بحث الوضع في ليبيا خلال محادثة هاتفية مع نظيره الروسي و"إقناعه بالتخلي عن دعم المشير خليفة حفتر"، معربا في الوقت نفسه "عن عدم ارتياحه للأنشطة المشتركة بين روسيا والولايات المتحدة في سوريا".

المصدر: نوفوستي