دعا مجلس النواب الليبي مجلس الأمن والجامعة العربية، إلى اتخاذ موقف حاسم من التهديدات التي تمثلها تركيا لليبيا، محذرا من إدخال المنطقة والمتوسط في نفق مظلم.

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وقالت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الليبي إن سيادة وحرمة الأراضي الليبية "خط أحمر لن يسمح بالمساس به".

واعتبرت اللجنة أن الهدف من توقيع مذكرة التفاهم البحرية بين حكومة الوفاق وأنقرة، هي مقدمة لغزو الأراضي الليبية، والاستحواذ على الثروات الليبية والحصول على موطئ قدم في جنوب المتوسط لتنفيذ الأجندات التركية.

ووصفت اللجنة المذكرة بأنها انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة وعودة لسياسات استعمارية ترفضها المواثيق الدولية.

واستنكرت "بأشد العبارات التصريحات العدائية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان".

وكان الرئيس قد هدد بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا في حال طلب حكومة الوفاق ذلك.

المصدر: وكالات