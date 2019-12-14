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نعيم قاسم: لبنان لم يعد يتحمل ويجب التكاتف وإلا سيكون وبالا على الجميع

أخبار العالم العربي

نعيم قاسم: لبنان لم يعد يتحمل ويجب التكاتف وإلا سيكون وبالا على الجميع
www.naimkassem.net
نائب الأمين العام لـ"حزب الله" نعيم قاسم
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قال نائب الأمين العام لـ"حزب الله" نعيم قاسم إنه لم يعد بإمكان حسابات الزعامة على حساب لقمة عيش الفقراء أن تستمر، لأن البلد لم يعد يتحمل، داعيا إلى التكاتف لإيجاد الحلول المطلوبة.

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وقال قاسم خلال حفل التكليف السنوي الذي أقامته مدارس المصطفى "الغدير" اليوم السبت: "لم يعد بإمكان حسابات الزعامة على حساب لقمة عيش الفقراء أن تستمر، إن شاء الله تكون المرحلة القادمة مرحلة إنجاز حكومة، لأن البلد لم يعد يتحمّل، الوضع الاجتماعي أصبح سيئا جدا، والوضع الاقتصادي يتدهور، إن لم تتشابك الأيدي من أجل إيجاد الحلول المطلوبة، فالبلد سيكون وبالا على كل الناس الموجودين فيه".

ودعا قاسم إلى تشكيل "حكومة إصلاحية إنقاذية فيها أوسع تمثيل ممكن، تعمل بسياسات اقتصادية واجتماعية ولا تتصرف بطريقة عشوائية، وتأخذ في الاعتبار توفير فرص العمل"، مشددا على أنه من أكبر مهمات الحكومة الجديدة، هي السياسات المالية والنقدية.

وأوضح قاسم أن كل ما يشاع عن شكل الحكومة ومضمونها سابق لأوانه، وأن كل ما ينشر عبر وسائل الإعلام حول شكل الحكومة ليس صحيحا، مؤكدا أنه "لم يتم الاتفاق بعد لا على الشكل ولا على المضمون".

ولفت قاسم إلى أنه ينتظر حاليا تكليف رئيس للحكومة وبعد ذلك تجري مشاورات معه من قبل الكتل النيابية المختلفة لتحديد شكل الحكومة ومضمونها، بما ينسجم مع خيار المجلس النيابي والكتل النيابية فيه، "الحكومة ليست شخصا، الحكومة مجموعة تأخذ قرارا وهي مجتمعة".

المصدر: وكالات 

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