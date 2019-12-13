نصر الله: حكومة اللون الواحد لن تخدم البلد ولو كانت من فريق حزب الله

أكد الأمين العام لـ "حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، أن حكومة اللون الواحد "من فريقنا أو من الفريق الآخر لا تخدم مصلحة البلد".

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وقال نصر الله في كلمة ألقاها اليوم الجمعة إنه "لا مشكلة لدينا بأن يشارك الحراك بالحكومة، لكن المشكلة هي من سيسمي وزراء الحراك، وهذه معضلة سنجدها وقت التأليف"، مجددا إصراره على أن يشارك "التيار الوطني الحر" في الحكومة المقبلة.

واعترف بأن "لبنان يمر بأخطر أزمة مالية واقتصادية في تاريخه"، وأن الوضع في البلد "صعب ويحتاج إلى حكومة تتحمل المسؤوليات، ومثل هذه الحكومة يجب أن لا تكون من لون واحد، لأن ذلك سيؤدي إلى هز الاستقرار".

وأعرب نصر الله عن أمله في أن يحصل التكليف لتشكيل الحكومة، يوم الاثنين المقبل، على الرغم من غياب التوافق حول اسم معين لرئاسة الحكومة، لافتا إلى أن الحراك الشعبي لم يستطع أن يشكل وفدا للتفاوض مع رئيس الجمهورية، فيما طرح الحريري مجموعة من الشروط "غير المناسبة وبعضها إلغائي".

في المقابل، وجه نصر الله نداء لحكومة تصريف الأعمال للقيام بمهامها بمقدار ما يمنحها القانون من صلاحيات، داعيا المواطنين إلى تحمل مسؤوليتهم والتضامن في وجه الوضع المعيشي المتردي.

المصدر: RT