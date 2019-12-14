قامت الفنانة اللبنانية، نانسي عجرم، بإطلاق حملة "الصعيد كامب" التي تستهدف نشر الفكر التطوعي لدى الشباب من خلال دمجهم بالنشاط التطوعي ومشاركتهم في حملات مجتمعية للقرى الأكثر فقرا.

وقامت نانسي أمس الجمعة بمشاركة مؤسسة "راعي مصر" بتوزيع مساعدات لأهالي وأطفال منطقة الألج وزرايب 15 مايو.

وقالت إن جولتها لدعم القرى الأكثر فقرا هي الأولى، ولن تكون الأخيرة، مؤكدة على أن ماتقوم به هو دورها كفنانة ورسالتها التي تسعى أن يقتدي بها جمهورها.

وأضافت النجمة اللبنانية: "أنا سعيدة بتلك الزيارة التي تمت دعوتي لها من مؤسسة راعي مصر من شخصيات وضع الله في قلوبها المحبة، وشعور العطاء أجمل شعور في الدنيا، العطاء يعطينا شعورا مختلفا عن كل المشاعر الأخرى، فنحن نحيا ونعمل ولا نشعر بالفرح إلا حين نفرح الغير".

ومؤسسة "راعي مصر" شريك في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث أعادت بناء وتأهيل مئات المنازل بالقرى الأكثر احتياجا، كما قامت بالتعاون مع وزارة الصحة بتدشين 8 مستشفيات متنقلة تحوي عيادات للباطنية والعظام والأسنان والرمد، ومعمل للتحاليل وآخر للأشعة.

المصدر: صحيفة الأهرام