 
مباشر

القضاء الفرنسي يوجه تهمة الإرهاب لزوجتي إرهابيين كانتا في سوريا

أخبار العالم العربي

القضاء الفرنسي يوجه تهمة الإرهاب لزوجتي إرهابيين كانتا في سوريا
فرانس 24 - لقطة يوتيوب
نساء من "زوجات الدواعش" في مخيم الهول" بمحافظة الحسكة السورية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mw93

وجه قاضي تحقيق في باريس تهمة الإرهاب إلى زوجتي "جهاديين" أعادتهما إلى فرنسا يوم الاثنين السلطات التركية بعدما اعتقلتهما إثر فرارهما من معسكر تابع لمقاتلين أكراد في سوريا.

إقرأ المزيد
الداخلية التركية تعلن ترحيل 11 إرهابيا فرنسيا
الداخلية التركية تعلن ترحيل 11 إرهابيا فرنسيا

وقال مصدر مطلع مساء الجمعة: "إن المرأتين اللتين كانتا مطلوبتين بمذكرتي بحث وأمضيتا 96 ساعة موقوفتين على ذمة التحقيق مثلتا يومي الخميس والجمعة أمام قاضي التحقيق الذي وجه إليهما تهمة تشكيل عصبة أشرار إجرامية إرهابية وأمر بإيداعهما في الحبس الاحتياطي".

وأضاف المصدر أن امرأتين أخريين رحلتهما السلطات التركية أيضا يوم الاثنين وتم اعتقالهما فور وصولهما إلى فرنسا وأودعتا الحبس الاحتياطي.

ورحلت تركيا هؤلاء النسوة الأربع إلى فرنسا مع أطفالهن في إطار "بروتوكول كازينوف" الذي سمي على اسم وزير الداخلية الفرنسي السابق برنار كازينوف (2014-2016) وأبرم بين أنقرة وباريس في 2014، وهو عبارة عن اتفاقية تعاون أمني تسمح باعتقال الجهاديين العائدين من سوريا عبر تركيا فور عودتهم.

ويحتجز في السجون التي يسيطر عليها المقاتلون الأكراد في شمالي سوريا نحو 12 ألف مقاتل من تنظيم "داعش"، بينهم 2500 إلى 3 آلاف أجنبي، وفق مصادر كردية.

المصدر: أ ف ب

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

حلول صندوق النقد الدولي "لإنقاذ" لبنان من الأزمة الاقتصادية والمالية