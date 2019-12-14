القضاء الفرنسي يوجه تهمة الإرهاب لزوجتي إرهابيين كانتا في سوريا

وجه قاضي تحقيق في باريس تهمة الإرهاب إلى زوجتي "جهاديين" أعادتهما إلى فرنسا يوم الاثنين السلطات التركية بعدما اعتقلتهما إثر فرارهما من معسكر تابع لمقاتلين أكراد في سوريا.

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وقال مصدر مطلع مساء الجمعة: "إن المرأتين اللتين كانتا مطلوبتين بمذكرتي بحث وأمضيتا 96 ساعة موقوفتين على ذمة التحقيق مثلتا يومي الخميس والجمعة أمام قاضي التحقيق الذي وجه إليهما تهمة تشكيل عصبة أشرار إجرامية إرهابية وأمر بإيداعهما في الحبس الاحتياطي".

وأضاف المصدر أن امرأتين أخريين رحلتهما السلطات التركية أيضا يوم الاثنين وتم اعتقالهما فور وصولهما إلى فرنسا وأودعتا الحبس الاحتياطي.

ورحلت تركيا هؤلاء النسوة الأربع إلى فرنسا مع أطفالهن في إطار "بروتوكول كازينوف" الذي سمي على اسم وزير الداخلية الفرنسي السابق برنار كازينوف (2014-2016) وأبرم بين أنقرة وباريس في 2014، وهو عبارة عن اتفاقية تعاون أمني تسمح باعتقال الجهاديين العائدين من سوريا عبر تركيا فور عودتهم.

ويحتجز في السجون التي يسيطر عليها المقاتلون الأكراد في شمالي سوريا نحو 12 ألف مقاتل من تنظيم "داعش"، بينهم 2500 إلى 3 آلاف أجنبي، وفق مصادر كردية.

المصدر: أ ف ب