 
مباشر

قائد "قسد" يهنئ جونسون ويدعوه لتعزيز التعاون لإنهاء داعش بسوريا

أخبار العالم العربي

قائد
Reuters
قائد "قوات سوريا الديمقراطية" مظلوم عبدي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mw7b

هنأ قائد "قوات سوريا الديمقراطية " "قسد"، مظلوم عبدي، رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، بمناسبة فوز "حزب المحافظين"، الذي يتزعمه، في الانتخابات البريطانية وإعادة توليه منصبه.

إقرأ المزيد
"حزب المحافظين" يحصد الأغلبية المطلقة في الانتخابات البريطانية

ونشر عبدي تغريدة على تويتر هنأ فيها بورسون وكتب: "معالي رئيس الوزراء بوريس جونسون، نهنئكم بهذا الفوز الكبير وبنيل ثقة الشعب البريطاني، ونتطلع إلى تعزيز علاقاتنا مع المملكة المتحدة، ورفع وتيرة عملنا المشترك في سوريا من أجل إنهاء داعش وحماية مكتسباتنا وإيجاد حلول ديمقراطية دائمة تحبط التطرف وترسخ العودة الآمنة والكريمة للاجئين".

وحقق "حزب المحافظين" فوزا بتقدم كبير في الانتخابات التشريعية البريطانية المبكرة التي تجري في ظل استمرار عملية انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، مما سمح لجونسون بإعادة شغل منصب رئيس الوزراء البريطاني.

المصدر: تويتر

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

حلول صندوق النقد الدولي "لإنقاذ" لبنان من الأزمة الاقتصادية والمالية