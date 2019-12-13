قائد "قسد" يهنئ جونسون ويدعوه لتعزيز التعاون لإنهاء داعش بسوريا

هنأ قائد "قوات سوريا الديمقراطية " "قسد"، مظلوم عبدي، رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، بمناسبة فوز "حزب المحافظين"، الذي يتزعمه، في الانتخابات البريطانية وإعادة توليه منصبه.

معالي رئيس الوزراء بوريس جونسون، نهنئكم بهذا الفوز الكبير وبنيل ثقة الشعب البريطاني. نتطلع إلى تعزيز علاقاتنا مع المملكة المتحدة ورفع وتيرة عملنا المشترك في سوريا من اجل انهاء داعش وحماية مكتسباتنا وايجاد حلول ديمقراطية دائمة تحبط التطرف وترسخ العودة الآمنة والكريمة للاجئين. — Mazloum Abdî مظلوم عبدي (@MazloumAbdi) 13 декабря 2019 г.

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ونشر عبدي تغريدة على تويتر هنأ فيها بورسون وكتب: "معالي رئيس الوزراء بوريس جونسون، نهنئكم بهذا الفوز الكبير وبنيل ثقة الشعب البريطاني، ونتطلع إلى تعزيز علاقاتنا مع المملكة المتحدة، ورفع وتيرة عملنا المشترك في سوريا من أجل إنهاء داعش وحماية مكتسباتنا وإيجاد حلول ديمقراطية دائمة تحبط التطرف وترسخ العودة الآمنة والكريمة للاجئين".

وحقق "حزب المحافظين" فوزا بتقدم كبير في الانتخابات التشريعية البريطانية المبكرة التي تجري في ظل استمرار عملية انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، مما سمح لجونسون بإعادة شغل منصب رئيس الوزراء البريطاني.

Congratulations to PM @BorisJohnson on his election victory. We look forward to strengthening SDF-UK cooperation & raising the pace of our joint work in Syria in order to fight ISIS, protect our gains&find a lasting solution to the conflict and ensure safe return of the refugees. — Mazloum Abdî مظلوم عبدي (@MazloumAbdi) 13 декабря 2019 г.

المصدر: تويتر