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أمير قطر يهنئ تبون بفوزه في الانتخابات الرئاسية الجزائرية

أخبار العالم العربي

أمير قطر يهنئ تبون بفوزه في الانتخابات الرئاسية الجزائرية
Reuters
أمير قطر
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بعث أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الجمعة، برقية تهنئة إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بمناسبه فوزه بالانتخابات الرئاسية للجمهورية الجزائرية.

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وتمنى أمير قطر للرئيس الجديد عبد المجيد تبون التوفيق والسداد، وللشعب الجزائري مزيدا من التطور والنماء. 

وكانت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الجزائرية اليوم الجمعة، قد أعلنت عن فوز تبون برئاسة الجزائر من الدور الأول بحصوله على 58.15 بالمئة من الأصوات، في الانتخابات التي بلغت نسبة التصويت فيها داخل وخارج الجزائر 39.83 بالمئة.

المصدر: جريدة "النهار" القطرية

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