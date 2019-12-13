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أمير الكويت يهنئ عبد المجيد تبون بفوزه برئاسة الجزائر

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أمير الكويت يهنئ عبد المجيد تبون بفوزه برئاسة الجزائر
Reuters
أمير الكويت
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هنأ أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بفوزه في الانتخابات الرئاسية للجمهورية الجزائرية، اليوم الجمعة.

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وبعث أمير الكويت برقية تهنئة إلى الرئيس عبد المجيد تبون، أعرب فيها عن خالص تهانيه بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية، و"راجيا له كل التوفيق والسداد".

وأشاد الصباح بالعلاقات الوطيدة التي تربط الكويت بالجمهورية الجزائرية الشقيقة، وتمنى للرئيس الجديد موفور الصحة والعافية، ولبلاده كل التقدم والازدهار.

وكانت هيئة الانتخابات الجزائرية، اليوم الجمعة، قد أعلنت فوز المترشح عبد المجيد تبون برئاسة الجزائر، حسب النتائج الرسمية الأولية، ليكون بذلك ثامن رئيس للجمهورية الجزائرية

المصدر: كونا

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