السيسي يوجه رسالة إلى بوريس جونسون

هنأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، بمناسبة فوز "حزب المحافظين"، الذي يتزعمه، في الانتخابات البريطانية وإعادة توليه منصبه.

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ونشر الرئيس المصري تهنئته لجونسون عبر حسابه الموثق على موقع "فيسبوك"، بعد تحقيق "حزب المحافظين" فوزا بتقدم كبير في الانتخابات التشريعية البريطانية المبكرة التي تجري في ظل استمرار عملية انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، مما سمح لجونسون بإعادة شغل منصب رئيس الوزراء بينما يسعى إلى الإسراع في إنجاز "بريكست".

وفاز "حزب المحافظين"، حسب نتائج فرز 100% من أصوات الناخبين، بـ 365 مقعدا في مجلس النواب، الغرفة السفلى في برلمان البلاد، مقابل 203 مقاعد لمنافسه الأساسي، "حزب العمال" بزعامة جيريمي كوربين.

المصدر: RT