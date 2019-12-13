الكويت تجدد دعوتها لمواطنيها بعدم السفر إلى العراق

جددت سفارة الكويت لدى بغداد، اليوم الجمعة، دعوتها لمواطني البلاد بعدم السفر الى العراق في الوقت الراهن، حسبما أوردت وكالة الأنباء الكوتية.

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كما دعت السفارة، في بيان، المواطنين الكويتيين المتواجدين على الأراضي العراقية إلى المغادرة فورا، وذلك "حفاظا على أمنهم وسلامتهم في ظل الأوضاع التي يشهدها العراق حاليا".

وأكدت السفارة ضرورة التقيد والالتزام بالقوانين المعمول بها في العراق والتي تحظر القنص (الصيد) في عموم الأراضي العراقية، منوهة بأن مخالف تلك القوانين يقع تحت طائلة العقوبات التي "تصل إلى السجن".

وتمنت بأن "يعم الأمن والاستقرار في ربوع العراق الشقيق".

وفي 25 أكتوبر الماضي، دعت سفارة الكويت لدى بغداد المواطنين الكويتيين إلى التريث في السفر إلى العراق "واتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن التجمعات والمظاهرات"، وذلك على خلفية "الاضطرابات والمظاهرات التي تشهدها بعض المدن العراقية".

ويشهد العراق احتجاجات منذ أكثر من 40 يوما للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص عمل وإقالة الحكومة وتعديل الدستور، وإقرار قانون جديد للانتخابات ينهي هيمنة الكتل السياسية الكبيرة على البرلمان.

المصدر: كونا