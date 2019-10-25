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الكويت تدعو مواطنيها للتريث في السفر إلى العراق

أخبار العالم العربي

الكويت تدعو مواطنيها للتريث في السفر إلى العراق
Reuters THAIER AL-SUDANI
مشهد من احتجاجات العراق - أرشيف
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دعت السفارة الكويتية في بغداد، المواطنين الكويتيين إلى التريث في السفر للعراق، وحثت الموجودين هناك على المغادرة والابتعاد عن التجمعات وأماكن التظاهر.

 وقال بيان للسفارة "على المواطنين الكويتيين الذين ينوون السفر إلى العراق التريث وعدم السفر في الوقت الحالي نتيجة الاضطرابات والمظاهرات التي تشهدها بعض المدن العراقية".

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ودعا "المواطنين الكويتيين الموجودين حاليا في المدن العراقية إلى ضرورة مغادرتها بالسرعة الممكنة واتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن التجمعات والمظاهرات واتباع تعليمات السلطات المحلية حتى يتيسر موعد المغادرة".

 

المصدر: RT

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