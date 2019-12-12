مراسلنا: إغلاق مراكز الاقتراع في الجزائر وبدء عملية فرز الأصوات

أغلقت مراكز الاقتراع في الجزائر أبوابها، مساء اليوم الخميس، وبدأت عملية فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية.

وأعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر، محمد شرفي، أن نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 33.06% حتى الساعة الخامسة مساء على نطاق وطني.

وأشار إلى أن هناك ولايات بلغت نسبة المشاركة فيها أكثر من 40%، كما هناك ولايات سجلت أكثر من 30%، مضيفا أن النسب اختلفت من ولاية إلى أخرى، وهناك ولايات تكاد تصل إلى 50%.

وأضاف أن "النسب المسجلة مرضية جدا لما يحيط بالعملية الانتخابية من ظروف".

يتبع..