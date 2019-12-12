محكمة جزائرية تقضي بسجن "نيم" سنة

أصدرت محكمة وهران، يوم الأربعاء، حكما بسجن الرسام عبد الحميد أمين المعروف باسم "نيم"، لمدة سنة منها ثلاثة أشهر نافذة.

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وأوقف ضباط شرطة بلباس مدني الفنان "نيم" بمقر وكالته الإشهارية في وهران، منذ أسبوعين.

وكان الفنان قد أنجز عدة أعمال فنية لها علاقة بالوضع السياسي الذي تعيشه البلاد.

وأعلنت "اللجنة الوطنية لتحرير المعتقلين" في الجزائر أن القضاء أوقف رسام كاريكاتور انتقد النظام.

وقالت اللجنة إنه "تم توقيف الفنان والرسام عبد الحميد أمين المعروف باسم (نيم) من قبل ضباط شرطة بلباس مدني في وهران"، على بعد 350 كلم غرب العاصمة الجزائرية.

جدير بالذكر أن رسام الكاريكاتور نشر مؤخرا على "تويتر" أعمالا تنتقد القادة الحاليين للجزائر، انتشرت بشكل واسع.

المصدر: وسائل إعلام جزائرية