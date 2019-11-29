أعلنت "اللجنة الوطنية لتحرير المعتقلين" في الجزائر، أن القضاء أوقف، يوم الخميس، رسام كاريكاتور انتقد النظام، كما طلب سجن ناشط يلقب بـ"الشاعر" في الاحتجاجات التي شهدتها البلاد.

وقالت اللجنة إنه "تم توقيف الفنان والرسام عبد الحميد أمين المعروف باسم (نيم) من قبل ضباط شرطة بلباس مدني في وهران"، على بعد 350 كلم غرب العاصمة الجزائرية.

ولم توضح التهم الموجهة إلى رسام الكاريكاتور الذي نشر مؤخرا على حسابه على "تويتر" أعمالا تنتقد القادة الحاليين للجزائر وانتشرت بشكل واسع.

ويبدو في رسم بعنوان "المنتخب" رئيس الأركان أحمد قايد صالح، والرئيس الانتقالي عبد القادر بن صلاح ورئيس الوزراء نور الدين بدوي، بشكل موسيقيين يعزفون على جسر سفينة بدأت تغرق.

Le dessinateur Nime a été arrêté. Totale solidarité. pic.twitter.com/X7If8A7RfV — el manchar (@el_manchar) 28 ноября 2019 г.

من جهة أخرى، طلبت النيابة في العاصمة الجزائرية عقوبة السجن سنتين لمحمد تاجديت الناشط في الاحتجاجات ويلقب من قبل بعض الصحف بـ"شاعر الحراك"، بسبب قصائده التي يلقيها أمام المسرح الوطني.

وقالت اللجنة إنه متهم بسبب ما ينشره على وسائل التواصل الاجتماعي استنادا إلى المادة 96 من قانون العقوبات.

وتنص هذه المادة على أن "يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات كل من يوزع أو يضع للبيع أو يعرض لأنظار الجمهور، أو يحوز بقصد التوزيع، أو البيع، أو العرض بغرض الدعاية منشورات أو نشرات أو أوراقا من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية"، علما أن المحكمة أرجأت، أمس الخميس، جلستها للنظر في قضية محمد تاجديت، إلى 19 ديسمبر.

المصدر: وكالات