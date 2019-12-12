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معلومات جديدة عن المتهجم على النساء في ينبع

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معلومات جديدة عن المتهجم على النساء في ينبع
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كشفت صحيفة "سبق" الإلكترونية أن الرجل الذي ظهر في مقطع فيديو وهو يتهجم ببذاءة على النساء في الشارع، واصفا إحداهن بكلمة نابية، سجلت له في السابق اعتداءات مماثلة وصفت بالبسيطة.

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ونقلت الصحيفة السعودية عن مصادر أن هذا الشخص (الذي قالت عنه بعض وسائل الإعلام أنه واعظ ديني)، مريض نفسيا، مشيرة إلى أن الرجل "تم توقيفه وإيداعه رهن الأعتقال لاستكمال الإجراءات بحقه".

وأفادت المصادر كذلك بأن المعني "المريض نفسياً قد بدرت منه بعض الاعتداءات البسيطة سابقا، وطالب بعض الأهالي بإيداعه مستشفى الصحة النفسية".

وكانت الجهات الأمنية السعودية في محافظة ينبع قد ضبطت مؤخرا "مريضا نفسيا صرخ على النساء في الشارع ورماهن بحذائه في أحد شوارع المحافظة".

المصدر: سبق

 

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