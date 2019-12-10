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واعظ سعودي يرمي فتاة بالحذاء في الشارع ويشتمها: "يا زانية"

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واعظ سعودي يرمي فتاة بالحذاء في الشارع ويشتمها:
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ألقت قوات الأمن السعودية القبض على واعظ ديني، بعد انتشار فيديو أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر في الفيديو رجل يلقي موعظة وسط الطريق، متهما كل امرأة تكشف وجهها أو يشم أحد رائحتها بالزنا.

وأثناء حديثه، مرت فتاة من أمامه لا ترتدي النقاب، فأشار إليها وقال "يا زانية"، ورماها بحذائه مثيرا رعب النسوة من المارة وصراخهن.

وقالت صحيفة "المرصد"، إن الجهات المختصة قبضت على الواعظ، ونقلت عن مصادر مطلعة قولها إنه يعاني من مشاكل نفسية وتم توقيفه لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.

المصدر: "المرصد"  

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