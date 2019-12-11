اعتبر وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، أن معالجة المطالب الحقيقية طويلة الأجل لدول مقاطعة قطر (السعودية والإمارات والبحرين ومصر)، تعتبر أساس حل الأزمة.

وكتب قرقاش مغردا على حسابه في "تويتر": "تقع معالجة المطالب الحقيقية طويلة الأجل للدول الأربع في قلب حل أزمة قطر، لم نصل إلى ذلك بعد".

Addressing long term genuine grievances of the four states is at the heart of resolving Qatar’s crisis; We are not there yet.



That is the view from the Riyadh Summit. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) December 11, 2019

وغرد قرقاش يوم الثلاثاء، في معرض تعليقه على قمة الرياض، معتبرا أن غياب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل خليفة عنها، يشير إلى أن "أزمة قطر "مستمرة".

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وأكد أن حل الأزمة القطرية مع الدول الأربع في تقديره "لصالح المنطقة".

المصدر: RT