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قرقاش: حل أزمة قطر يكمن بمعالجة المطالب الحقيقية للدول الأربع

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قرقاش: حل أزمة قطر يكمن بمعالجة المطالب الحقيقية للدول الأربع
Reuters KARIM SAHIB
أنور قرقاش
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اعتبر وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، أن معالجة المطالب الحقيقية طويلة الأجل لدول مقاطعة قطر (السعودية والإمارات والبحرين ومصر)، تعتبر أساس حل الأزمة.

وكتب قرقاش مغردا على حسابه في "تويتر": "تقع معالجة المطالب الحقيقية طويلة الأجل للدول الأربع في قلب حل أزمة قطر، لم نصل إلى ذلك بعد".

وغرد قرقاش يوم الثلاثاء، في معرض تعليقه على قمة الرياض، معتبرا أن غياب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل خليفة عنها، يشير إلى أن "أزمة قطر "مستمرة".

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وأكد أن حل الأزمة القطرية مع الدول الأربع في تقديره "لصالح المنطقة".

المصدر: RT

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