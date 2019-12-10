نشر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش تغريدة على "تويتر"، أكد فيها استمرار أزمة قطر، وأن الحلول الصادقة والمستدامة ستكون لصالح المنطقة ودولها ككل.

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وكتب قرقاش: "أزمة قطر في تقديري مستمرة مع قناعتي أن لكل أزمة خاتمة وأن الحلول الصادقة والمستدامة لصالح المنطقة".

وأضاف، أن "غياب الشيخ تميم بن حمد عن قمة الرياض مرده سوء تقدير للموقف يسأل عنه مستشاروه".

وشدد على أن "الأساس في الحل يبقى ضرورة معالجة جذور الأزمة بين قطر والدول الأربع".

أزمة قطر في تقديري مستمرة مع قناعتي أن لكل أزمة خاتمة وأن الحلول الصادقة والمستدامة لصالح المنطقة، غياب الشيخ تميم بن حمد عن قمة الرياض مرده سوء تقدير للموقف يسأل عنه مستشاروه، ويبقى الأساس في الحل ضرورة معالجة جذور الأزمة بين قطر والدول الأربع. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) 10 декабря 2019 г.

واستبق قرقاش إعلان وكالة الأنباء القطرية "قنا"، عن تغيب أمير البلاد تميم بن حمد آل ثاني عن قمة الرياض وتكليفه رئيس وزرائه حضورها، ليعلن أن "تشخيص حالة مجلس التعاون لمن يريد أن يكون صادقا وأمينا، أساسه تغليب مصلحة المجلس".

تشخيص حالة مجلس التعاون لمن يريد أن يكون صادقا وأمينا أساسه تغليب مصلحة المجلس، والمسؤولية تبدأ ممن كان سبب الأزمة بمراجعة سياساته الخاطئة التي أدت إلى عزلته.



الإلتزام بالعهود وإستعادة المصداقية والتوقف عن دعم التطرف والتدخل هو بداية العلاج. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) December 9, 2019

وعقدت قمة مجلس التعاون الخليجي في الرياض، وسط حديث عن احتمال حدوث انفراج في الأزمة مع قطر، على خلفية كشف وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مؤخرا عن مفاوضات بين بلاده والسعودية.

المصدر: أنور قرقاش "تويتر"