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اغتيال ناشط في الاحتجاجات شمالي بغداد

أخبار العالم العربي

اغتيال ناشط في الاحتجاجات شمالي بغداد
Reuters ESSAM AL-SUDANI
احتجاجات العراق
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أفاد نشطاء في المجتمع المدني العراقي، اليوم الأربعاء، بأن مسلحين مجهولين اغتالوا أحد الناشطين في احتجاجات بغداد.

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وقالوا لـRT إن "الناشط علي اللامي وهو أحد النشطاء في احتجاجات ساحة التحرير ببغداد، اغتيل الليلة الماضية في منطقة الشعب شمالي العاصمة بغداد".

وأضافوا "لم تعرف الجهة التي اغتالته حتى اللحظة".

يذكر أن عمليات اغتيال مستمرة تطال نشطاء في الاحتجاجات العراقية، بالإضافة إلى عمليات خطف مستمرة، بدأت جميعها منذ الأول من أكتوبر الماضي.

المصدر: RT

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