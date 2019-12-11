اغتيال ناشط في الاحتجاجات شمالي بغداد

أفاد نشطاء في المجتمع المدني العراقي، اليوم الأربعاء، بأن مسلحين مجهولين اغتالوا أحد الناشطين في احتجاجات بغداد.

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وقالوا لـRT إن "الناشط علي اللامي وهو أحد النشطاء في احتجاجات ساحة التحرير ببغداد، اغتيل الليلة الماضية في منطقة الشعب شمالي العاصمة بغداد".

وأضافوا "لم تعرف الجهة التي اغتالته حتى اللحظة".

مساء يوم امس إغتيال الناشط علي نجم اللامي في منطقة الشعب بعد عودته من ساحة التحرير



شنو ذنب اولاده يبقون بلا اب ! شنو فرق داعش عنكم ؟

الله يرحمه برحمته الواسعه والصبر والسلوان لعائلته 💔https://t.co/jna3Mum9jvpic.twitter.com/j1tEoZBn1V — Ayad ali (@Ayadali59414839) December 11, 2019

يذكر أن عمليات اغتيال مستمرة تطال نشطاء في الاحتجاجات العراقية، بالإضافة إلى عمليات خطف مستمرة، بدأت جميعها منذ الأول من أكتوبر الماضي.

المصدر: RT