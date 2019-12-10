علق القائد العام لـ"قوات سوريا الديمقراطية" "قسد" ، مظلوم عبدي، على إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن إسكان مليون شخص في مدينتي تل أبيض ورأس العين السوريتين.

وذكر عبدي أن ما أعلنه الرئيس التركي عن بدئه العمل على إسكان مليون شخص في مدينتي تل أبيض ورأس العين، أمر خطير جدا يهدف إلى توطين غرباء في هذه المدن.

وشدد عبدي على أن روسيا والولايات المتحدة تتحملان مسؤولية منع تغيير ديموغرافية المناطق المحتلة، ودعا كلا من موسكو وواشنطن إلى إلى تنفيذ التزاماتهما ووضع آلية لعودة السكان الأصليين.

ما أعلنه الرئيس التركي عن "بدأه العمل على إسكان مليون شخص في مدينتي تل أبيض ورأس العين" أمر خطير جداً يهدف الى توطين غرباء في هذه المدن، روسيا وأمريكا تتحملان مسؤولية منع تغيير ديمغرافية المناطق المحتلة وندعوهما الى تنفيذ التزاماتهما ووضع آلية لعودة السكان الاصليين. — Mazloum Abdî مظلوم عبدي (@MazloumAbdi) 10 декабря 2019 г.

وكان عبدي قد عقد لقاء مع هيئة الأعيان في شمال شرقي سوريا، حيث تطرق إلى التطورات الأخيرة في المنطقة والعدوان التركي على المنطقة.

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وتحدث خلال اللقاء عن الاتفاقات الدولية التي عقدت لحماية المنطقة من العدوان التركي والتطهير العرقي والتغيير الديموغرافي، وأكد على استمرار قواته في العمل على حماية التنوع والاستقرار والسلم في المنطقة وسوريا.

وأوضح أن التركيز ينصب على وضع مواطني شمالي شرقي سوريا بكافة مكوناتهم في الصورة وكشف كل التطورات والاتفاقات والتفاهمات المبرمة مع القوى الدولية والسورية.

من جانبهم أكد أعضاء اللجنة على تمسك سكان المنطقة بـ"قوات سوريا الديمقراطية "والعمل جنبا إلى جنب معها من أجل حماية المكتسبات التي تم تحقيقها، وشددوا على التكاتف والتآخي في وجه كل المحاولات التي تستهدف وحدة مكونات المنطقة".

المصدر: RT + تويتر