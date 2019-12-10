مقتدى الصدر لمجلس النواب العراقي: أنتم على المحك وملزمون أمام الله والشعب

نشر صالح محمد العراقي المقرب من التيار الصدري مقترحات قدمها زعيم التيار في العراق مقتدى الصدر، إلى مجلس النواب العراقي "البرلمان".

وجاء في المقترحات:

"إلى مجلس النواب

غدا أنتم على المحك.. وملزمون أمام الله وأمام الشعب بأن تصوتوا على ما ينفع الشعب، لذا أقترح ما يلي:

أولا: ما يخص قانون الانتخابات، فيكون دوائر متعددة بترشيح فردي بنسبة 100 بالمئة لكل محافظة مع الأخذ بنظر الاعتبار عدد النفوس.

وننصح بإلغاء تصويت الخارج ولو مؤقتا أو التدقيق به بصورة جيدة أو إعانتهم للتصويت داخل العراق قدر الإمكان وكذا التشدد بخصوص تصويت الجهات الأمنية.

ثانيا: ما يخص مجالس المحافظات، فيكون كالتالي: تنتخب كل محافظة 3 أشخاص فقط، وهم: المحافظ ونائبه ورئيس مجلس المحافظة.. وبدورهم يشكلون مجلس المحافظة وبقوانين تنفع الشعب وبهيكلية إدارية منظمة، وحسب علمي أن ذلك مرضي للشعب.

وفي حال عدم التصويت أو التسويف.. سيقول الشعب كلمته.