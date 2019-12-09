صالح للكتل النيابية: ملتزمون بالتوقيتات الدستورية لاختيار رئيس حكومة العراق

أكد الرئيس العراقي برهم صالح، الالتزام بالتوقيتات الدستورية لاختيار رئيس مجلس وزراء لحكومة مؤقتة يحظى برضا الشعب بجميع مكوناته، داعيا الأجهزة الأمنية لحماية المتظاهرين السلميين.

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وأشار صالح لدى استقباله عددا من رؤساء الكتل النيابية في مجلس النواب في قصر السلام ببغداد، إلى "أهمية الالتزام بالتوقيتات الدستورية لحسم ترشيح رئيس الحكومة المؤقتة وضرورة اختيار شخصية وطنية كفوء، ومرضي عنها من الشعب العراقي".





وشدد على ضرورة أن "يكون الشخص المنتخب قادرا على إنجاز استحقاقات الإصلاح المطلوبة، ويكلف بالتهيئة لإجراء انتخابات نزيهة وفق قانون انتخابي يضمن تمثيلا عادلا للشعب وإرادته الحرة".

وجرى، خلال اللقاء، تدارس الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد، والتشديد على رفض العنف، ومجابهة الخارجين عن القانون الذين يستهدفون الاحتجاجات السلمية والأمن العام.

وأشار إلى أهمية "تأمين الحقوق الدستورية في التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي وحماية المتظاهرين السلميين والأمن العام".

ودعا صالح الأجهزة الأمنية لمتابعة حماية الناشطين من عمليات الاختطاف والترهيب التي تقوم بها عصابات إجرامية، والعمل على دعم الدولة ومؤسساتها لفرض سيادة القانون.

المصدر: RT