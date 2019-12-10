مصر.. إعدام المدان بهجوم كنيسة مارمينا

نفذت مصلحة السجون في مصر حكم الإعدام شنقا، بالمدان إبراهيم إسماعيل، مرتكب الهجوم على كنيسة مارمينا بحلوان في ديسمبر 2017.

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ونفذ حكم الإعدام في المتهم بعد استنفاد كل درجات التقاضي، وبعد التصديق على الحكم.

وأصدرت محكمة جنايات أمن الدولة العليا الحكم بتاريخ 12 مايو 2019، وقالت في أسباب حكمها، إن ما أتاه المتهم من أفعال قد جاءت جميعها تنفيذا لغرض إرهابي.

وأدين إسماعيل بقتل 8 مواطنين أقباط، وأمين شرطة مكلف بتأمين الكنيسة، وحيازة سلاح ناري، وتأسيس جماعة إرهابية مرتبطة بداعش وتولي قيادتها واعتناق الفكر التكفيري.

المصدر: "الوطن"