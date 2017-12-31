مقاطع مصورة جديدة لإرهابي هجوم كنيسة مارمينا في مصر أثناء تنفيذ جريمته

تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة جديدة رصدت منفذ الاعتداء الإرهابي على كنيسة مارمينا في مدينة حلوان جنوب القاهرة يوم الجمعة الماضي أثناء تنفيذ جريمته.

ويظهر أحد هذه المقاطع منفذ الهجوم، وهو يتجول في وضح النهار وسط الشارع مطلقا النيران من حين إلى آخر بكل أريحية، حتى لحظة إصابته بعد نحو عشر دقائق من بدء التصوير.

ويظهر الفيديو أن منفذ الاعتداء الإرهابي كان ينتقي أهدافه ولم يكن يطلق النار عشوائيا في الشارع.

ويظهر فيديو آخر سجلته إحدى كاميرات المراقبة المهاجم وهو يتجول في الشارع مطلقا النيران على الأشخاص الذين يهربون بحثا عن ملاذ آمن.

وتظهر التسجيلات أن المعتدي أصيب بطلقة واحدة من رجل أمن، وواصل إطلاق الرصاص بعد سقوطه على الأرض، لكن رجل أمن آخر تمكن من الاقتراب منه من الخلف وإلقاء القبض عليه بعد إصابته.

تجدر الإشارة إلى أن حادث الاعتداء على الكنيسة والذي تبنى تنظيم "داعش" المسؤولية عنه، أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 4 آخرين، حسب بيان الداخلية المصرية.

المصدر: وكالات

نادر عبد الرؤوف