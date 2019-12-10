المعلم يتسلم أوراق اعتماد سفير الجزائر الجديد لدى سوريا

تسلم وزير الخارجية السوري وليد المعلم اليوم الثلاثاء، نسخة عن أوراق اعتماد سفير الجزائر الجديد بدمشق لحسن تهامي.

وأفادت وكالة "سانا" السورية بأن المعلم استقبل صباح اليوم تهامي سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الجديد، وتسلم منه نسخة عن أوراق اعتماده سفيرا مفوضا وفوق العادة للجزائر لدى سوريا.

وأشارت إلى أن الطرفين تطرقا خلال اللقاء بالعاصمة دمشق، إلى العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز وتطوير التعاون بينهما في مختلف المجالات لما فيه مصلحة الشعبين والبلدين.

يذكر أن سفير الجزائر السابق لدى دمشق، صالح بوشة، قد أنهى مهام عمله في أكتوبر الماضي.

المصدر: وكالة "سانا"