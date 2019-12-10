الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة تجسس تابعة للتحالف في نجران

أفاد مراسلنا في اليمن، بأن الحوثيين أعلنوا إسقاط طائرة تجسس تابعة للتحالف العربي في أجواء منطقة نجران.

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بدورها، قالت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين، إن "الدفاعات الجوية للجيش اليمني واللجان الشعبية أسقطت، اليوم الثلاثاء، طائرة تجسس تابعة لقوى العدوان السعودي الأمريكي قبالة نجران".

ونقلت القناة عن مصدر عسكري قوله، إنه تم إسقاط الطائرة في أجواء منطقة الكسارة المقابلة لمنطقة نجران.

يأتي ذلك، بعدما وجه الحوثيون السبت الفائت رسالة إلى السعودية والإمارات ردا على تصريحات وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير بشأن دور الحوثيين في مستقبل اليمن.

وقال القيادي في جماعة "أنصار الله" الحوثية محمد علي الحوثي الذي يشغل منصب عضو المجلس السياسي الأعلى، إن "على السعودية والإمارات وقف العدوان ورفع الحصار وإلا فإن الشعب اليمني يملك القدرة على إيلامهم بقوته الصاروخية وطيرانه المسير".

وكان الجبير قال خلال مشاركته في مؤتمر "الحوار المتوسطي" في روما، الجمعة الماضي، إن الحل الوحيد في اليمن سياسي، مشددا على أن "كل اليمنيين بمن فيهم الحوثيون لهم دور في مستقبل اليمن".

المصدر: RT+ المسيرة