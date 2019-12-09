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متحدث باسم قيادة العمليات المشتركة ينفي لـRT دخول آليات عسكرية أمريكية إلى العراق

أخبار العالم العربي

متحدث باسم قيادة العمليات المشتركة ينفي لـRT دخول آليات عسكرية أمريكية إلى العراق
Reuters
قاعدة عين الأسد الأمريكية في العراق- صورة من الأرشيف
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نفى المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي ينفي لـ RT، الاثنين، دخول آليات عسكرية أمريكية إلى العراق.

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سقوط صواريخ كاتيوشا على معسكر قرب مطار بغداد
سقوط صواريخ كاتيوشا على معسكر قرب مطار بغداد

وكانت أنباء تحدثت عن وصول 500 آلية عسكرية أمريكية إلى قاعدة عين الأسد في ناحية البغدادي في قضاء هيت بمحافظة الأنبار، قادمة من الأردن.

يأتي ذلك، بعدما أعلنت السلطات العراقية اليوم، سقوط صواريخ كاتيوشا على معسكر قرب مطار بغداد الدولي، غربي العاصمة.

وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني، أن "أربعة صواريخ كاتيوشا سقطت على أحد المعسكرات المحيطة بمطار بغداد الدولي أدت إلى اصابة ستة مقاتلين".

وأضاف "باشرت قواتنا الأمنية بتفتيش المناطق، وعثرت على منصة إطلاق الصواريخ مع وجود صواريخ تعطل إطلاقها".

المصدر: RT

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