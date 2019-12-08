الأردنيون يشيعون جنازة الأسير الفلسطيني سامي أبو دياك

شيع الأردنيون جنازة الأسير الفلسطيني سامي أبو دياك، بعد تسلم عمان جثمانه من السلطات الإسرائيلية عقب احتجازه عشرة أيام، وفقا لصحيفة "الغد".

#صور: تشييع جنازة الشهيد الأسير سامي أبو دياك، عقب صلاة العصر من مسجد الملك حسين إلى مثواه الأخير بمقبرة صويلح

يشار إلى أن جثمان الشهيد وصل إلى المملكة الخميس الماضي، بعد أن سلمته قوات الاحتلال عقب مرور عشرة أيام على استشهاده في السجون الإسرائيلية.#تصوير محمد مغايضة#الغدpic.twitter.com/yCaAg7Tk3m — جريدة الغد (@AlghadNews) December 8, 2019

وتوفي أبو دياك في يوم 26 نوفمبر الماضي بعد أن قضى 17 عاما قيد الاعتقال، ومنذ عام 2015 عانى أبو دياك من تبعات خطأ طبي عقب خضوعه لعملية جراحية في مستشفى سوروكا الإسرائيلي، حيث تم استئصال جزء من أمعائه، وأصيب جراء نقله المتكرر عبر ما يسمى بعربة البوسطة بتسمم في جسده وفشل كلوي ورئوي، وعقب ذلك خضع لثلاث عمليات جراحية، وبقي تحت تأثير المخدر لمدة شهر موصولا بأجهزة التنفس الاصطناعي، إلى أن ثبت لاحقا إصابته بالسرطان.

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المصدر: وسائل إعلام أردنية